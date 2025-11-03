Il grande spettacolo di un bianco risveglio sulle montagne bresciane foto

Bresciatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio e nella notte di domenica la pioggia è caduta copiosa su tutta la provincia, ma questa mattina – lunedì – il risveglio è stato di tutt’altro colore: le vette bresciane si sono svegliate sotto una morbida coltre bianca. La prima neve abbondante della stagione è arrivata puntuale. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

«Frankenstein» 149 minuti di grande spettacolo (voto 7 ½), «Sotto le nuvole» Napoli in bianco e nero (voto 7) - Venezia ha messo a confronto la mega produzione Netflix di Frankenstein di Guillermo del Toro e il documentario italofrancese Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi. corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Grande Spettacolo Bianco Risveglio