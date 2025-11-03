Il governo francese ancora contro Shein per le bambole pedopornografiche | Articoli orribili e illegali
Il governo francese accusa il colosso cinese dell’e-commerce Shein di aver messo in vendita di bambole pedopornografiche. Le bambole sono state successivamente ritirate dalla piattaforma. Il ministro dell’Economia Roland Lescure ha avvertito che avrebbe chiesto il divieto per Shein di operare in Francia se dovesse vendere nuovamente bambole gonfiabili pedopornografiche. «Se questo comportamento si ripeterà, saremo nel nostro diritto, e lo chiederò», che la piattaforma Shein venga bandita dal mercato francese», ha detto Lescure a Bfmtv e Rmc. Le bambole pedopornografiche. «Per atti terroristici, traffico di droga e pornografia infantile, il governo ha il diritto di richiedere il divieto di accesso al mercato francese», ha specificato il ministro. 🔗 Leggi su Open.online
