Milano, 3 novembre 2025 – L’ultima volta che il Giro d’Italia è passato da Milano era la primavera 2021, l’emergenza Covid non era del tutto finita e il sindaco Giuseppe Sala era ancora al suo primo mandato a Palazzo Marino. La corsa rosa era alla sua 79esima edizione ed era la 21ª che si concludeva nel capoluogo lombardo, dove l’idea del Giro è nata. Quattro anni fa, a trionfare in Piazza Duomo, all’ombra della Madonnina, dopo una tappa a cronometro da Senago a Milano, fu il colombiano Egan Bernal, talento frenato da un grave infortunio e ora fuori dalla rosa dei ciclisti professionisti più competitivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Giro d’Italia ritorna a Milano? Il Comune a caccia di 400mila euro