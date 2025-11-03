Il Giro dei Gessi va sempre di corsa Domenica di festa per 1.200

L’evento è entrato nella storia podistica (e non solo) della città. Ieri, come ogni prima domenica di novembre, per la 48esima volta Cesena si è colorata con le canotte dei circa 1.200 podisti (338 competitivi, oltre 800 non competitivi) che hanno attraversato la città partendo dall’Ippodromo per raggiungere le strade collinari che danno il nome alla manifestazione: i Gessi, appunto, una serpentina ripida ma meravigliosa che dall’alto apre la vista sul mare, accompagnando lungo un itinerario percorso quotidianamente da tantissimi appassionati che, correndo o camminando, curano la qualità e i sani stili di vita divertendosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

