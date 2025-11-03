Il giornalista torinese Amedeo Goria rivuole il quadro di De Chirico rubato a suo papà nel 1969 | è stato venduto all’asta per 35.000 sterline

Il popolare giornalista televisivo torinese Amedeo Goria si oppone alla richiesta di archiviazione della procura di Ivrea per l’indagine sulla presunta ricettazione di un prezioso quadro di Giorgio De Chirico. La tela raffigura una veduta di Venezia e varrebbe più di 100.000 euro. Apparteneva ad. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

GIAN PAOLO ORMEZZANO | VIALE #121 Dopo aver onorato Rino Tommasi e Bruno Pizzul, Lucio Celletti ricorda Gian Paolo Ormezzano attraverso alcuni filmati in cui il grande giornalista torinese (e torinista) racconta la storia del ciclismo. [link nel primo com - facebook.com Vai su Facebook

Il giornalista torinese Amedeo Goria rivuole il quadro di De Chirico rubato a suo papà nel 1969: è stato venduto all’asta per 35.000 sterline - Il popolare giornalista televisivo torinese Amedeo Goria si oppone alla richiesta di archiviazione della procura di Ivrea per l’indagine sulla presunta ricettazione di un prezioso quadro di Giorgio De ... Riporta torinotoday.it

IVREA - Il quadro rubato al padre e la battaglia del giornalista Amedeo Goria per riavere un olio su tela di De Chirico - Sarà un passaggio decisivo: se le indagini riprenderanno, potrebbe esserci ancora speranza di rintracciare «Venezia e restitui ... Si legge su quotidianocanavese.it

Giallo sul De Chirico all'asta. Goria 'rubato, lo rivoglio' - Un dipinto di De Chirico rubato oltre cinquant'anni fa gira per il mondo dopo essere stato rubato e, in seguito, venduto all'asta (ANSA) ... Come scrive ansa.it