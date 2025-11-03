Il giocatore non vuole tornare dopo il periodo di prestito

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Un giocatore non vuole tornare da Pep Guardiola. (Foto di Michael SteeleGetty Images) Il Manchester City si è separato e ha fatto molti affari durante il mercato estivo, sia in termini di arrivi che di uscite. Un giocatore che se ne andò fu Manuel Akanji, che firmò per l’Inter in prestito per una stagione. Da quando è a San Siro, Akanji è stato un punto fermo della squadra di Christian Chivu, che attualmente è a un punto dalla vetta della classifica di Serie A. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Rob Jetten, 38 anni, ha portato a casa 27 seggi. È gay e fidanzato con un giocatore di hockey. E non vuole allearsi con Wilders - facebook.com Vai su Facebook

La Vis Pesaro vuole tornare a vincere dopo la sfilza dei sei pareggi - Perché domenica scorsa, al Benelli contro la Torres, il punto conquistato va assolutamente accettato perché non pienamente meritato per quanto visto in campo. Lo riporta corriereadriatico.it

Lookman è tornato, il gol dopo 169 giorni e l’urlo dello stadio: “Si è sbloccato mentalmente” - L'attaccante nigeriano ha trovato il suo primo gol stagionale: "Sono a disposizione della squadra, felice di essere tornato in forma". Da bergamonews.it

Keanu Reeves vuole tornare in Cyberpunk 2077 - Pondsmith non parla solo di Reeves: stuzzica CD Projekt Red e cita Idris Elba e Scarlett Johansson, immaginando un futuro ancora più hollywoodiano. Secondo msn.com