Il gemellaggio con Ramallah e il ricordo di una Pescara che parlava di pace e solidarietà

“Non hanno voglia di lavorare”; “Con tutti i problemi che abbiamo andate a protestare per la Palestina”; “Siamo caduti in basso, queste persone fanno ridere”. Sono soltanto alcuni dei commenti apparsi sotto il post de IlPescara.it sulle recenti manifestazioni contro la guerra a Gaza che – a. 🔗 Leggi su Ilpescara.it