Il garage di casa come ' centrale della droga' ragazzo scoperto con 1,5 chili di marijuana

Ferraratoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Halloween con la droga. Nella notte dello scorso 31 ottobre i carabinieri di Codigoro hanno arrestato un 22enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, rinvenute nell’abitazione di famiglia. I movimenti sospetti del ragazzo non sono passati inosservati ai militari dell’Arma. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

