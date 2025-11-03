Il garage di casa come ' centrale della droga' ragazzo scoperto con 1,5 chili di marijuana
Halloween con la droga. Nella notte dello scorso 31 ottobre i carabinieri di Codigoro hanno arrestato un 22enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, rinvenute nell’abitazione di famiglia. I movimenti sospetti del ragazzo non sono passati inosservati ai militari dell’Arma. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
