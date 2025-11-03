Il Game Boy LEGO è nostalgia allo stato solido | identico all’originale mancano solo i pixel

Repubblica.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A trentasei anni dal debutto della console portatile più amata di sempre, LEGO ricrea il Game Boy in un set da 421 pezzi. Identica alloriginale fin nei dettagli – ma priva di circuiti e schermo – la console fatta con i mattoncini celebra il piacere di costruire e ricordare. 🔗 Leggi su Repubblica.it

