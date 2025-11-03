Un’asta milionaria per un gabinetto, detto water, non si era mai vista. Ma quando c’è di mezzo Maurizio Cattelan tutto può succedere, anche che si parta da una base da dieci milioni di dollari. E’ il prezzo di partenza con cui verrà messo all’asta il water a 18 carati, oggetto iconico già al centro delle polemiche nel 2016 quando era stato installato al Guggenheim e poi rubato tre anni dopo dalla casa natale di Winston Churchill in Inghilterra. Il prezioso water sarà venduto all’asta a novembre da Sotheby’s. Realizzato in oltre 100 chili di oro massiccio, il wc perfettamente funzionante sarà proposto, per la prima volta nella storia delle aste, sulla base del valore del prezioso metallo, oscillando con l’andamento del mercato fino al giorno dell’asta stessa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il gabinetto d’oro di Cattelan va all’asta a Londra: si parte da 10 milioni di dollari. Era stato rubato nel 2018