Il futuro di Nolan in EICMA 2025

(Adnkronos) – Nolan invita motociclisti, media e appassionati a un viaggio tra innovazione, design e artigianalità italiana in occasione di EICMA 2025, in programma a Fiera Milano-Rho. L’azienda presenta la collezione caschi 2026, che include la prima mondiale della linea di alta gamma XSeries e un nuovo jet urbano. Allo stand I63, Padiglione 9, i . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com