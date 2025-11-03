Il futuro di Nolan in EICMA 2025
(Adnkronos) – Nolan invita motociclisti, media e appassionati a un viaggio tra innovazione, design e artigianalità italiana in occasione di EICMA 2025, in programma a Fiera Milano-Rho. L’azienda presenta la collezione caschi 2026, che include la prima mondiale della linea di alta gamma XSeries e un nuovo jet urbano. Allo stand I63, Padiglione 9, i . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Scopri altri approfondimenti
Stai ancora sognando… o sei già al cinema? Per il suo 15° anniversario torna sul grande schermo INCEPTION di Christopher Nolan Da Lunedì 10 Novembre in Arcadia Cinema. Le prevendite sono aperte! Non perderlo in Sala Energia PLF in Arcadia Me - facebook.com Vai su Facebook
Nolan a EICMA con la collezione 2026. Preview: il jet N20-2 - Il nuovo casco, erede dell'N21, sarà disponibile in due versioni: N20- Scrive moto.it