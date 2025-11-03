Il futuro di Nolan in EICMA 2025

Periodicodaily.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Nolan invita motociclisti, media e appassionati a un viaggio tra innovazione, design e artigianalità italiana in occasione di EICMA 2025, in programma a Fiera Milano-Rho. L’azienda presenta la collezione caschi 2026, che include la prima mondiale della linea di alta gamma XSeries e un nuovo jet urbano.  Allo stand I63, Padiglione 9, i . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

futuro nolan eicma 2025Nolan a EICMA con la collezione 2026. Preview: il jet N20-2 - Il nuovo casco, erede dell'N21, sarà disponibile in due versioni: N20- Scrive moto.it

Cerca Video su questo argomento: Futuro Nolan Eicma 2025