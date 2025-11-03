Il futuro di Jannik dopo Cahill Un supercoach per il campione da Agassi a Ljubicic | valzer di big

"Io ho fatto il break e tu stai seduto.?" Che succede se l’allievo di 24 anni rimprovera il maestro di 60? Ordinari fatti di campo al masters 1000 di Parigi. Ma la scena di Sinner che invita il suo box ad alzarsi dopo un punto importante con Zverev ha fatto il giro del mondo e dice tanto del rapporto fra l’azzurro e Darren Cahill. Sì, uno dei due uomini dietro il campione (l’altro è chiaramente Simone Vagnozzi), capace di raccogliere l’eredità lasciata da Riccardo Piatti, precedente allenatore dell’italiano. Ma ora che il coach superstar australiano si è un po’ stancato di girare il mondo tutte le settimane all’anno c’è da chiedersi come cambierà Jannik. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il futuro di Jannik dopo Cahill. Un supercoach per il campione, da Agassi a Ljubicic: valzer di big

Argomenti simili trattati di recente

Il ragazzo è bravo dai. Pensiamo abbia un futuro nel tennis Daje Jannik ( @quindicizero) #lesinnersgirls #janniksinner #Master1000 #RolexParisMasters #campioneitaliano #campioneindiscusso - facebook.com Vai su Facebook

Tsitsipas sicuro: "Ecco quanti Slam vinceranno Jannik Sinner e Carlos Alcaraz". Il greco ha le idee chiare sul futuro dell'italiano e dello spagnolo https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Interviste_Tennis/102418/tsitsipas-sicuro-ecco-quanti-slam-vinceranno-j - X Vai su X

Sinner e Cahill, battibecco a Parigi: Jannik rimprovera il coach, poi la pace. E in semifinale ritrova Zverev - Masters 1000 Parigi, clamoroso battibecco tra Sinner e Cahill durante il match con Shelton: Jannik rimprovera il coach, poi la pace. Si legge su sport.virgilio.it

Becker: "Stavo per diventare coach di Jannik Sinner. Gli ho consigliato io Cahill" - Boris Becker, attraverso un'intervista al Corriere della Sera, ha svelato di essere stato vicino a diventare il nuovo coach di Jannik Sinner, dopo la ... Si legge su msn.com

Jannik Sinner e Cahill ai saluti? “Con Vagnozzi non abbiamo discusso dell’allenatore in seconda, ma è necessario” - Jannik Sinner ha conquistato quest'oggi l'accesso alla finale dell'ATP500 di Vienna. Lo riporta oasport.it