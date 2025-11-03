Il futuro di Blanca è incerto

Blanca al momento è la serie Rai di maggior successo. Partita dal 23% di share, la terza stagione che si conclude questa sera non ha mai subito cali, anzi è cresciuta portandosi ad una media sino ad ora del 23.8%. Merito di una sceneggiatura brillante, che ha saputo rinnovarsi, e di un cast che funziona: ma allora perchè ad oggi la quarta stagione non è stata ancora confermata? Maria Chiara Giannetta non dà per scontata la quarta stagione. Il motivo potrebbe dipendere dal fatto che la protagonista Maria Chiara Giannetta non intende proseguire a prescindere. Per lei, com’è giusto che sia, le storie devono avere un inizio e una fine e avrebbe senso andare avanti se ci fosse ancora qualcos’altro di interessante da raccontare, il che non è scontato. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

