Il furto la paura il ritorno La vita violenta di Elia Del Grande tra Cadrezzate e la Gallura
Cadrezzate (Varese), 3 novembre 2025 – La vita violenta e sbagliata di Elia Del Grande passa anche per la Sardegna. Ha lasciato un segno profondo a Telti, quieta comunità di poco più di duemila abitanti nell’entroterra gallurese, a una ventina di chilometri da Olbia. Il pluriomicida di Cadrezzate ci arriva verso la fine del 2022. Il legame con l’isola si è cementato negli anni, per situazioni di detenzione e per ragioni sentimentali. Con la compagna sarda si sistema in una località chiamata Li Furreddi, in campagna ma ancora alle porte del paese. È in regime di semilibertà. Chi è Elia Del Grande, l’autore della “strage dei fornai” nel 1998: Cadrezzate ripiomba nell'incubo La convivenza impossibile . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
