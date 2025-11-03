Il food festival saluta col processo al pampapato | Delizia i palati assolto
Ferrara, 3 novembre 2025 – Il pampepato è colpevole, sì. Di deliziare il palato. E’ proprio per questo condannato – sentenzia Luca Cimarelli, il parruccone da giudice, il sorriso di chi ha il potere di dire l’ultima parola – a stare sulle tavole di Natale per l’eternità. Con buona pace di Edoardo Raspelli, il piglio severo, nei panni di pubblico ministero, accusatore inflessibile, pronto a ricusare il giudice. “Questa sentenza mi pare già scritta”, scandisce le parole. Pampepato o pampapato? Il dolce sul banco degli imputati. Pampepato o pampapato, Papa o pane, energetico o glicemico, souvenir della nostra infanzia o piuttosto un dolce malinconico, benedizione del palato o croce per una dentatura Durban’s. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
