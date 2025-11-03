Il flop del regista Giulio Base svelato in televisione | 1,5 milioni di finanziamenti pubblici e 36.000 euro di incasso al botteghino

1,5 milioni di euro di finanziamenti pubblici e appena 36.000 euro di incasso al botteghino. Ecco le cifre del flop di Albatross, ultimo film del regista Giulio Base, attuale presidente del Torino Film Festival. Le ha svelate la trasmissione d’inchiesta Report, in onda ieri, 2 novembre 2023, su. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Scopri altri approfondimenti

CINEMA. GUAI ECONOMICI PER FRANCIS FORD COPPOLA. IL GRANDE REGISTA VENDERÀ ALL’ASTA DEI SUOI OROLOGI DI LUSSO PER PAGARE I DEBITI DI “MEGALOPOLIS”, IL SUO ULTIMO FILM RIVELATOSI UN FLOP AL BOTTEGHINO. LO HA A - facebook.com Vai su Facebook

Il regista Francis Ford Coppola è di nuovo sul lastrico. Dopo il flop di Megalopolis è stato costretto a mettere all’asta la sua collezione di orologi. Per amore del cinema - X Vai su X

Mostra di Venezia: Giulio Base e Antonio Monda, spuntano le candidature in vista del dopo Barbera - E il presidente Buttafuoco, nell’intervista con Aldo Cazzullo per il Corriere, con ... corriere.it scrive

Albatross, recensione: Giulio Base e le responsabilità di raccontare un controverso uomo da cinema - In parte sconosciuto, e se conosciuto certamente dibattuto, al centro di Albatross c'è Almerigo Grilz, interpretato da Francesco Centorame. Come scrive movieplayer.it

Albatross di Giulio Base è asfittico e soffocante, al di là delle dispute politiche - Non mi importano le prevedibili chiacchiere da salotto che il film ha scatenato e che, in ... Secondo ilfattoquotidiano.it