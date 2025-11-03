Il flop del regista Giulio Base svelato in televisione | 1,5 milioni di finanziamenti pubblici e 36.000 euro di incasso al botteghino

Torinotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

1,5 milioni di euro di finanziamenti pubblici e appena 36.000 euro di incasso al botteghino. Ecco le cifre del flop di Albatross, ultimo film del regista Giulio Base, attuale presidente del Torino Film Festival. Le ha svelate la trasmissione d’inchiesta Report, in onda ieri, 2 novembre 2023, su. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

