Il film d' animazione diretto da Tobias Schwarz arriverà nelle sale il 6 novembre
R oma, 27 ott. (askanews) – La storia della piccola Heidi tra i monti rivive al cinema in una nuova veste e con un messaggio molto attuale. In anteprima una clip tratta da “Heidi – Una nuova avventura”, il film d’animazione in CGI diretto da Tobias Schwarz che arriverà nelle sale italiane il 6 novembre (distribuito in esclusiva da Adler Entertainment). Una nuova interpretazione del classico di Johanna Spyri che unisce la magia della storia originale a temi di oggi come la sostenibilità e la protezione dell’ambiente. Heidi resta fedele alla storia. Il film d’animazione, infatti, rimane fedele all’essenza della storia, introducendo allo stesso tempo un’avventura completamente nuova che risuona con il pubblico di oggi. 🔗 Leggi su Iodonna.it
