Alberto Belli Paci chiede di essere riconosciuto per ciò che è, non per il cognome che porta. A 72 anni, racconta di aver sempre seguito l’insegnamento della madre, Liliana Segre, che a lui e a suo fratello ha trasmesso un messaggio chiaro: costruire il proprio percorso nella società basandosi su valori personali, senza vivere di riflesso all’eredità familiare. Oggi Belli Paci, professionista con una lunga esperienza nel settore dell’export, sarà ricevuto alla Farnesina dal ministro Antonio Tajani, che gli consegnerà ufficialmente la tessera di Forza Italia. Un’adesione che arriva dopo un interesse maturato nel tempo e favorita dal rapporto con il deputato azzurro Alberto Bagnasco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Il figlio di Liliana Segre aderisce a Forza Italia: “Mia madre mi ha detto: vai, sei grande”