Il fidanzato di Jennifer Aniston l' ipnotista Jim Curtis condivide su Instagram consigli su come trovare l’amore in età adulta

Vanityfair.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E solo poche ore più tardi, la star di Hollywood ufficializza la relazione con il compagno, augurandogli buon compleanno sui social, accanto a una foto di coppia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

il fidanzato di jennifer aniston l ipnotista jim curtis condivide su instagram consigli su come trovare l8217amore in et224 adulta

© Vanityfair.it - Il fidanzato di Jennifer Aniston, l'ipnotista Jim Curtis, condivide su Instagram consigli su come trovare l’amore in età adulta

Leggi anche questi approfondimenti

Jennifer Aniston, la dedica per il fidanzato Jim Curtis: "Tanti auguri amore mio" - Jennifer Aniston, legata dallo scorso luglio al mental coach e ipnotista Jim Curtis, ha approfittato del 50° ... Come scrive msn.com

Jennifer Aniston ufficializza la storia con Jim Curtis: “Buon compleanno, amore mio” - Jennifer Aniston e Jim Curtis, tra amore e rinascita: la star di Hollywood ufficializza la sua relazione con il mental coach che le ha restituito equilibrio e serenità. Scrive notizie.it

fidanzato jennifer aniston ipnotistaJennifer Aniston svela il nuovo fidanzato: «Buon compleanno amore mio». Chi è Jim Curtis - Le voci giravano da qualche mese, ma adesso non c'è più dubbio: Jennifer Aniston ha trovato l'amore, e non lo nasconde più. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fidanzato Jennifer Aniston Ipnotista