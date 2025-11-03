Se una creatura dello spazio, arrivata sulla Terra con un’astronave, mi chiedesse di spiegare cosa sia per me il femminismo direi: si tratta di un pensiero che parte dall’assunto che il personale è politico e propone, come pratica, una metamorfosi profonda, che metta fine al sistema patriarcale tenendo presente che non si può smantellare la casa del padrone con gli attrezzi del padrone. Coerenza dunque, almeno potenzialmente (il personale è politico) e strumenti totalmente alternativi a quelli usati da chi abusa e alimenta le ingiustizie. La faccenda degli attrezzi del padrone è il regalo sapiente della poeta femminista nordamericana Audre Lorde; la frase, contenuta nel libro Age, Race, Class and Sex: Women Redefining Difference, è dell’aprile 1980. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il femminismo che riproduce la violenza contro cui dice di lottare getta su tutte l'ombra del fallimento