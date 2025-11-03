Il documento dell’Agcom con i siti porno vietati ai minori conteneva metadati e ricerche private
Dal 12 novembre scatterà in Italia l’obbligo per i siti pornografici di verificare l’età degli utenti e impedire l’accesso ai minorenni. Ma l’Autorità garante delle comunicazioni è inciampata nella comunicazione del provvedimento, che prevde sanzioni per chi non si adegua: nel. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Approfondisci con queste news
L'AgCom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ha infatti dato piena attuazione alle norme europee e a quanto previsto dal Decreto Caivano, definendo le procedure tecniche per una stretta molto attesa - facebook.com Vai su Facebook
Nella lista Agcom dei siti per i quali servirà un token qualcuno ha sbagliato a fare copincolla quindi anziché il link di phicaloca è stato incollato l'url di una ricerca effettuata nel sito precedente Questa cosa non è un meme e la trovate qua: - X Vai su X