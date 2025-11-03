Il documento dell’Agcom con i siti porno vietati ai minori conteneva metadati e ricerche private

Repubblica.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 12 novembre scatterà in Italia l’obbligo per i siti pornografici di verificare l’età degli utenti e impedire l’accesso ai minorenni. Ma l’Autorità garante delle comunicazioni è inciampata nella comunicazione del provvedimento, che prevde sanzioni per chi non si adegua: nel. 🔗 Leggi su Repubblica.it

