Il dj palermitano D’anna torna con shake your body in uscita il 7 novembre

Palermotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 7 novembre sarà disponibile su tutti gli store digitali “Shake Your Body”, la nuova produzione del DJ siciliano Antonio D’Anna, originario di Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo.Il brano esce per l’etichetta inglese Nexus Recordings, confermando il percorso di crescita. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

