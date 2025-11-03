Il dj palermitano D’anna torna con shake your body in uscita il 7 novembre
Dal 7 novembre sarà disponibile su tutti gli store digitali “Shake Your Body”, la nuova produzione del DJ siciliano Antonio D’Anna, originario di Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo.Il brano esce per l’etichetta inglese Nexus Recordings, confermando il percorso di crescita. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Avendo appreso solo adesso, dell’omicidio del giovane palermitano Paolo Taormina, per stasera,abbiamo deciso, di non pubblicare più nulla inerente alla nostra trasferta Americana. Ci uniamo al cordoglio della nostra terra Giungano le nostre condoglianz - facebook.com Vai su Facebook