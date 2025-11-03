ABBONATI A DAYITALIANEWS La dichiarazione della portavoce russa. Secondo Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo, il crollo della Torre dei Conti a Roma sarebbe la conseguenza indiretta del sostegno italiano all’Ucraina. In un post pubblicato su Telegram, la rappresentante di Mosca ha commentato l’incidente avvenuto questa mattina nella capitale – in cui alcuni operai sono rimasti feriti – con parole destinate a far discutere. Zakharova ha scritto: « Finché il governo italiano continuerà a spendere inutilmente i soldi dei suoi contribuenti, l’Italia crollerà tutta, dall’economia alle torri ». 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - «Il crollo della Torre dei Conti? Colpa degli aiuti all’Ucraina». Parole shock della portavoce russa