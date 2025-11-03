Il crollo della Torre dei Conti? Colpa degli aiuti all’Ucraina Parole shock della portavoce russa
La dichiarazione della portavoce russa. Secondo Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo, il crollo della Torre dei Conti a Roma sarebbe la conseguenza indiretta del sostegno italiano all'Ucraina. In un post pubblicato su Telegram, la rappresentante di Mosca ha commentato l'incidente avvenuto questa mattina nella capitale – in cui alcuni operai sono rimasti feriti – con parole destinate a far discutere. Zakharova ha scritto: « Finché il governo italiano continuerà a spendere inutilmente i soldi dei suoi contribuenti, l'Italia crollerà tutta, dall'economia alle torri ».
