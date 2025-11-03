Il crollo della Torre dei Conti a Roma e la propaganda di Mosca
"Se la Torre dei Conti è crollata, è colpa del governo italiano che spende i soldi per l'Ucraina". Questo è quanto dichiarato dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Marija Zakharova, a seguito del crollo parziale della Torre dei Conti ai Fori Imperiali
Crollo Torre dei Conti a Roma: Quattro operai soccorsi, uno in codice rosso. Un altro sarebbe intrappolato. Illesi i Vigili del Fuoco nel secondo crollo. L Procura di Roma indaga per lesioni colpose.
Il momento del secondo crollo della Torre dei Conti a Roma - (Agenzia Vista) Roma, 03 novembre 2025 Un duplice crollo si è verificato nella Torre dei Conti a Roma durante i lavori di restauro.
Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: un operaio ancora sotto le macerie, un altro grave – video - Un operaio è incastrato dalle ore 12 sotto le macerie di una parte della Torre dei Conti in via dei Fori Imperiali a Roma.
Il momento del secondo crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali a Roma - (Agenzia Vista) Roma, 03 novembre 2025 Le immagini del nuovo crollo alla Torre dei Conti in Largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali a Roma, dove in precedenza si era verificato un primo cedimento della