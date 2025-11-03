Il criminale è di colore? Scatta la censura

Laverita.info | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'attentato di Huntingdon, dove sabato due uomini sono saliti su un treno diretto a King’s Cross a Londra e hanno iniziato ad accoltellare i passeggeri, le autorità prima hanno taciuto l’identità degli aggressori. Poi si sono limitate a ricordare la loro cittadinanza britannica. È l’ennesima ipocrisia progressista. 🔗 Leggi su Laverita.info

