Il cowboy core è tornato anche questo autunno 2025 e non accenna ad andarsene

Questi stivali non sono solo fatti per camminare. E non c’è frase più vera che mai, grazie al cowboy core. L’autunno 2025 ha ancora un piede (letteralmente) nel suo yeehaw era. Il trend western non molla la presa — tra frange, denim e cappelli da cowboy, gli stivali texani restano i protagonisti assoluti della stagione. Hanno il tacco giusto, la punta affilata e quell’aria da “ho appena lasciato il rodeo per un concerto a Nashville” che funziona sempre, anche se vivi a Milano e non hai mai visto un cavallo da vicino. Il cowboy core in trend su TikTok con stivali texani per mantenere vive le vibes western tutto l’autunno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

