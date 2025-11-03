Il corno è arrivato al cervello Uomo di 36 anni aggredito brutalmente da una capra | condizioni critiche
Un incidente per certi versi assurdo ha sconvolto Messina il 3 ottobre 2025: un 36enne è stato colpito da una capra che, con il corno, gli ha perforato l’ occhio fino al cervello. I soccorsi sono intervenuti subito, stabilizzando l’uomo e trasferendolo al Policlinico di Messina, dove ha iniziato un percorso lungo e complesso tra chirurgia e riabilitazione per salvare funzioni vitali e vista. La dinamica resta da chiarire: l’animale si sarebbe scagliato sul volto, provocando la perforazione del bulbo e l’ingresso del corno nella cavità cranica. La vittima è stata assistita sul posto e trasportata d’urgenza in ospedale, mentre si indaga sulle circostanze che hanno innescato l’ aggressione improvvisa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
