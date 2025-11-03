Il corno di una capra gli perfora l’occhio e il cranio i medici del Policlinico lo salvano dalla morte

Messinatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È tornato a casa già da alcuni giorni l’uomo, 36 anni,  che un paio di settimane fa era stato colpito in pieno volto dal corno di una capra. Un incidente che, in seguito al colpo inferto dall’animale, aveva colpito, perforandolo, il bulbo oculare e attraverso questo, aveva continuato la sua corsa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Corno Capra Perfora L8217occhio