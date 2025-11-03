Il coraggio di due giovani poliziotti pugliesi salva una vita dalla furia del maltempo

CROTONE - Momenti di paura e di straordinario coraggio si sono vissuti nella tarda serata di venerdì 31 ottobre lungo la Statale Jonica 106, nel territorio di Belcastro, tra le zone più colpite dal violento maltempo che ha flagellato il Crotonese e il Catanzarese. In mezzo alla furia dell’acqua e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Altre letture consigliate

I giovani hanno visioni che parlano del futuro. Dobbiamo avere il coraggio di farci guidare da loro. Si è concluso domenica scorsa alla Fabbrica delle Candele Distorsioni – L’Arte del Mutamento, un festival diffuso che per tre giorni (24-26 ottobre) ha portato in - facebook.com Vai su Facebook

Mirko #Valdifiori: “In Italia c’è poco coraggio di puntare sui giovani. In Serie B ci sono tanti ragazzi bravi che meriterebbero una chance, invece si preferisce lo straniero. Ad esempio allo #Spezia c’è un centrocampista come Salvatore #Esposito che per qualità - X Vai su X

Roma – Notte di paura e speranza: due agenti salvano la vita della piccola Alice - Due agenti della Polizia di Stato, Jacopo e Gaia, hanno compiuto un piccolo ma indispensabile miracolo Roma – Una notte di terrore si è trasformata in una s ... Scrive etrurianews.it

Un super "buona vita" a due grandi poliziotti! - Presente anche Tina Montinaro, vedova del caposcorta di Giovanni Falcone, ucciso nell’attentato di Capaci. Riporta polesine24.it

Truffa del falso incidente: arrestati due giovani - La Polizia di Stato di Verona ha arrestato due giovani napoletani, rispettivamente di 18 e 19 anni, accusati di tentata truffa aggravata messa a segno con la tecnica del "finto incidente" ai danni di ... Segnala ansa.it