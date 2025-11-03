N elle vetrine dei negozi di elettronica stanno comparendo di nuovo le etichette con scritto “ammesso al contributo 2025”, il segnale di un meccanismo che sta per rimettersi in moto. Da metà novembre, infatti, i cittadini potranno presentare la domanda per ottenere il bonus elettrodomestici, un incentivo pensato per rinnovare gli apparecchi domestici riducendo i consumi e favorendo lo smaltimento corretto di quelli più vecchi. Il provvedimento arriva dopo settimane di preparazione. Serie tv green: 10 titoli per comprendere e salvaguardare l’ambiente X Bonus elettrodomestici: cifre, limiti e criteri. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il contributo per chi sostituisce apparecchi domestici obsoleti