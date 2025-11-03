Il consigliere comunale svela il nome del suo ' candidato' alle Regionali
Il consigliere comunale di Santa Maria Capua Vetere Italo Crisileo annuncia il proprio sostegno alla candidatura di Raffaele Aveta (Movimento 5 Stelle) alle imminenti elezioni regionali: “Alle prossime elezioni regionali voterò per la competenza, la passione e l’onestà”. Un sostegno mai messo in. 🔗 Leggi su Casertanews.it
