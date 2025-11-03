Il CONI assegna i Collari d’Oro 2025 | tutti gli atleti italiani premiati Lunga lista di campioni mondiali

Quest’oggi è andata in scena presso il Salone delle Armi al Foro Italico di Roma la cerimonia di consegna dei Collari d’Oro al merito sportivo 2025, la massima onorificenza dello sport italiano concessa dal CONI. Premiati nell’occasione una lunga lista di atleti (quasi tutti vincitori in stagione di un titolo mondiale) e tecnici, oltre ad alcune società. Tra gli azzurri che si sono fregiati dell’ambito Collare d’Oro c’è anche il nuovo campione iridato di salto in lungo Mattia Furlani oltre a giovani talenti in rampa di lancio come Tyra Grant (vincitrice della BJK Cup di tennis con la Nazionale), Riccardo Pianosi (campione mondiale ed europeo di Formula Kite nella vela) e Flora Tabanelli (oro mondiale nel big air, specialità dello sci freestyle). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Il CONI assegna i Collari d’Oro 2025: tutti gli atleti italiani premiati. Lunga lista di campioni mondiali

Altri contenuti sullo stesso argomento

L'ASD Volley Ball Club Viterbo in collaborazione con il CONI regionale e la FIPAV territoriale di Viterbo, organizza per lunedì 3 Novembre 2025 presso la Sala Regia del Comune di Viterbo la seguente tavola rotonda tra operatori dello Sport sul tema: “Rapport - facebook.com Vai su Facebook

Canottaggio, Collare d’oro del Coni - Nuovo riconoscimento per Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e il cremonese Giacomo Gentili, protagonisti della straordinaria impresa iridata di Shanghai. Si legge su cremonaoggi.it

Coni, Collare d'Oro a Malagò per l'impegno nei 12 anni da presidente: "Per sempre dalla parte dello sport" - Ha lasciato la guida del Coni dopo 12 anni poco più di due mesi fa e questo pomeriggio Giovanni Malagò ha ricevuto il Collare d'oro "per il suo impegno e la dedizione da presidente del comitato ... Lo riporta gazzetta.it