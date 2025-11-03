Il Comune di Santarcangelo si dota del servizio di ausiliari del traffico

Anche il Comune di Santarcangelo si dota del servizio di ausiliari del traffico: dopo la sottoscrizione dell’apposito contratto, infatti, è in fase di avviamento in questi giorni l’attività che vedrà impegnati gli operatori dedicati per 12 ore settimanali fino alla fine del 2025. Il compito di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

