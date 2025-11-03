Il comune di Altavilla consegna la cittadinanza onoraria a Vito Lo Monaco presidente emerito del centro studi Pio La Torre
Un impegno concreto che va oltre la persona coinvolgendo una comunità, ma che in una persona incarna l’impegno antimafia in territori nei quali Cosa nostra ha dominato per anni.Sarà conferita alle 18.30 di martedì 4 ottobre, nella sala consiliare “Calogero Zucchetto” del Comune di Altavilla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondisci con queste news
Pubblicato l'elenco dei beneficiari della Carta dedicata a te. Il Comune di Altavilla Silentina ha avuto 301 beneficiari riconosciuti dall'INPS. Per controllare se si è stati inseriti è possibile verificare nell'elenco sul sito dell'ente https://www.comune.altavillasil - facebook.com Vai su Facebook
Il Comune di Altavilla consegna la cittadinanza onoraria a Vito Lo Monaco, presidente emerito del Centro Pio la Torre - Un impegno concreto che va oltre la persona coinvolgendo una comunità, ma che in una persona incarna l’impegno antimafia in territori nei quali Cosa nostra ha dominato per anni. Riporta blogsicilia.it