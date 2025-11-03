Il comune di Altavilla consegna la cittadinanza onoraria a Vito Lo Monaco presidente emerito del centro studi Pio La Torre

Palermotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un impegno concreto che va oltre la persona coinvolgendo una comunità, ma che in una persona incarna l’impegno antimafia in territori nei quali Cosa nostra ha dominato per anni.Sarà conferita alle 18.30 di martedì 4 ottobre, nella sala consiliare “Calogero Zucchetto” del Comune di Altavilla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Il Comune di Altavilla consegna la cittadinanza onoraria a Vito Lo Monaco, presidente emerito del Centro Pio la Torre - Un impegno concreto che va oltre la persona coinvolgendo una comunità, ma che in una persona incarna l’impegno antimafia in territori nei quali Cosa nostra ha dominato per anni. Riporta blogsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Comune Altavilla Consegna Cittadinanza