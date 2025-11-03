C’è un particolare tipo di verde – opaco, smorzato, lacustre – che per ogni spezzino è il verde Fossati. Si tratta di una tinta che vira all’argento e che gli abitanti del Golfo sanno di poter cogliere in certi riverberi di mare: dall’alto del piazzale Giovanni XXIII, in fondo a un’alba di cieli grigi; oppure dalle alture di Pugliola, a sprazzi, nella curva che segue il profilo della baia lericina. Nessun vedutista ha saputo rendere quel punto pastellato di verde che le acque del Golfo si portano dentro meglio di quanto abbia fatto Agostino Fossati. E nessuno come lui ha saputo piegare la gloriosa tradizione paesaggistica italiana – quella che dal ’700 veneziano tira dritto fino alla scuola macchiaiola – al bisogno di raccontare i mutamenti del contesto urbano spezzino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Comune compra un Fossati. Acquisito per tremila euro da una collezione privata