Il coltello con cui, secondo l’accusa, Yassin Amri (21enne tunisino da venerdì sera in carcere per omicidio ) ha colpito a morte Hekuran Cumani, lo avrebbe tirato fuori dalla tasca del giubbotto recuperato in auto nei momenti concitati della lite tra il gruppo di fabrianesi e quello dei perugini. Un cambio di abito che avrebbe reso confusi i racconti dei testimoni nell’indicare chi potesse aver fronteggiato il 23enne fabrianese. Ma con il passare delle ore, quando la squadra mobile ha portato gli amici di Hekuran nel parcheggio per ricostruire i drammatici attimi della lite all’alba del 18 ottobre, i racconti si sarebbero fatti via via più precisi e dettagliati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il coltello non si trova, è mistero. Giallo nel delitto nel parcheggio. L'arma letale "sparisce" nell'auto