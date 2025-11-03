Il cliente al centro lo showroom di Perugia di Rossi Mercedes-Benz riapre le porte dopo il restyling

"Penso che questo sia uno degli showroom più belli d'italia". A dirlo è stato Marc Langenbrick, presidente di Mercedes Benz Italia, che ha partecipato, insieme al suo board, all'inaugurazione della concessionaria del Gruppo Rossi a Perugia in località San Sisto, a Perugia, dopo l'intervento di.

I fatti al centro del processo si sarebbero verificati nel ristorante "Chicco di grano" in via degli Zingari, rione Monti, di cui il doppiatore era un cliente abituale

Perugia: massaggi a luci rosse, 400 clienti ogni mese in via Mario Angeloni. «Affari anche in pieno lockdown» - «Quando finisci il lavoro, mandami un messaggio in cinese, ma non è necessario scrivere in modo molto chiaro, tipo s'è 50 scrivi "Wu" (ndr.

Rapina in una gioielleria del centro storico a Perugia - Si sono finti clienti, interessati all'acquisto di un Rolex e poi, a un cenno, tutti e tre hanno spianato le pistole in faccia al titolare e ai quattro dipendenti per poi farsi consegnare preziosi per ...

Rapina in centro a Perugia da 150mila euro: la pista dell'auto rubata e del finto cliente - L'inventario di quanto portato via dalla gioielleria Biagini non è ancora ultimato, ma «a memoria di quanto c'era nelle vetrine» è ipotizzabile sia almeno questo il ...