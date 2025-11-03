Il Civico Giusto fa tappa a Genova | Ecco gli uomini che hanno saputo lottare nei giorni della Shoa | Foto

Una formella di bronzo con Qr Code all’ingresso della Curia per ricordare con un video storico il cardinale Boetto, monsignor Repetto e il rabbino Pacifici. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Il Secolo XIX. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

Diocesi: Genova, inaugurato “Il Civico Giusto” dedicato al card. Pietro Boetto, a mons. Francesco Repetto e al rabbino Riccardo Pacifici - È stato inaugurato questa mattina nell’episcopio dell’arcidiocesi di Genova (Piazza Matteotti 4), "il Civico Giusto" dedicato al card. Lo riporta agensir.it

Diocesi: Genova, oggi la presentazione de “Il Civico Giusto” dedicato al card. Boetto, don Francesco Repetto e al Rabbino Riccardo Pacifici - Verrà inaugurato Lunedì 3 novembre nel Salone dell’Episcopio della diocesi di Genova “Il Civico giusto”, un progetto che nasce per ricordare e diffondere le storie di uomini e donne che, durante la pe ... Scrive agensir.it

