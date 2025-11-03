Il Civico Giusto fa tappa a Genova | Ecco gli uomini che hanno saputo lottare nei giorni della Shoa | Foto

Una formella di bronzo con Qr Code all’ingresso della Curia per ricordare con un video storico il cardinale Boetto, monsignor Repetto e il rabbino Pacifici. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Il Secolo XIX. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Il Civico Giusto fa tappa a Genova: “Ecco gli uomini che hanno saputo lottare nei giorni della Shoa” | Foto

L’intervento di Riccardo Pacifici, ex presidente della comunità ebraica di Roma, a margine della cerimonia per l’intitolazione de “Il Civico giusto”: "A volte il male si combatte con la guerra” Guarda il video completo su @ilsecoloxix online, lo trovi al link in bio - facebook.com Vai su Facebook

