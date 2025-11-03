Il Circus scalda Brescia | Rehab UniBS e Sick Luke nel weekend

Sbircialanotizia.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre notti, tre identità musicali: il Circus beatclub di Brescia prepara un fine settimana che unisce club culture e adrenalina. Nel secondo weekend di novembre 2024, la programmazione mette in fila appuntamenti diversi ma complementari, pensati per far vibrare la città e chi la raggiunge per ballare. Forward, la nuova stagione Al di là del . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

il circus scalda brescia rehab unibs e sick luke nel weekend

© Sbircialanotizia.it - Il Circus scalda Brescia: Rehab, UniBS e Sick Luke nel weekend

Altre letture consigliate

Urina, bottiglie e sacchi dell’immondizia: cittadini insorgono contro il Circus Beat Club - Best Hip Hop in Town», serata che va in scena tutti i giovedì al Circus Beat Club di via Dalmazia. Si legge su brescia.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Circus Scalda Brescia Rehab