Il cielo più vicino La montagna nell’arte il nuovo libro di Vittorio Sgarbi
MILANO – “Il cielo più vicino. La montagna nell’arte” (La nave di Teseo, Collana i Fari) è il nuovo libro di Vittorio Sgarbi, dall’11 novembre in libreria. Sulle orme di René de Chateaubriand, Vittorio Sgarbi ci conduce in un viaggio inedito attraverso la storia dell’arte per raccontare la natura e la montagna interpretata dai più grandi artisti, dal Trecento ad oggi. Dal primo pittore a raffigurarla, Giotto, il più umano di tutti, alle Dolomiti nei quadri di Mantegna, dalla purezza dei paesaggi di Masolino agli scorci aspri di Leonardo, dove le rocce incorniciano le vergini senza tempo, agli impalpabili acquerelli alpini di Dürer in viaggio da Venezia verso la Germania. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
