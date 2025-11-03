Altro grave episodio di razzismo durante una partita dei campionati dilettantistici lombardi, con sanzioni esemplari comminate nei confronti di tre tesserati della stessa società che si sono resi protagonisti di censurabili comportamenti. Dodici giornate di squalifica ad un calciatore, inibizione fino a fine novembre per il suo dirigente, altri due turni di stop per un compagno di squadra: sono pesanti i provvedimenti del giudice sportivo dopo la partita disputata tra Oratorio Oggiono e Olympic Lambrugo, valida per la settima giornata d’andata del girone A di Terza Categoria (Delegazione di Lecco) e terminata 3-2 per i padroni di casa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il caso in Terza Categoria. Insulti razzisti all’avversario: 12 giornate di stop