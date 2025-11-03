Il caso in Terza Categoria Insulti razzisti all’avversario | 12 giornate di stop

Sport.quotidiano.net | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Altro grave episodio di razzismo durante una partita dei campionati dilettantistici lombardi, con sanzioni esemplari comminate nei confronti di tre tesserati della stessa società che si sono resi protagonisti di censurabili comportamenti. Dodici giornate di squalifica ad un calciatore, inibizione fino a fine novembre per il suo dirigente, altri due turni di stop per un compagno di squadra: sono pesanti i provvedimenti del giudice sportivo dopo la partita disputata tra Oratorio Oggiono e Olympic Lambrugo, valida per la settima giornata d’andata del girone A di Terza Categoria (Delegazione di Lecco) e terminata 3-2 per i padroni di casa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

il caso in terza categoria insulti razzisti all8217avversario 12 giornate di stop

© Sport.quotidiano.net - Il caso in Terza Categoria. Insulti razzisti all’avversario: 12 giornate di stop

Argomenti simili trattati di recente

caso terza categoria insultiInsulti razzisti in Terza categoria, arriva la maxi squalifica! Punizione durissima per l’Olympic dal Giudice Sportivo. Ecco cosa è successo - Inibito un dirigente, due turni ad un altro calciatore Misure severissime da parte del Giudice Sportivo ... Si legge su calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Caso Terza Categoria Insulti