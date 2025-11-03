Il caso di Samantha il cane che veste solo abiti di lusso e gonfia le tasche della sua padrona

Samantha è un elegante esemplare di levriero afghano. Tra TikTok e Instagram ha collezionato migliaia di foto vestendosi con foto in cui veste solo brand di lusso. Di fatto è una creator che si occupa di moda: collabora con scatti con brand noti nel settore. Ma tutto, ovviamente, viene gestito dalla sua padrona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

