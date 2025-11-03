Il cardinale Robert Sarah alla Kalsa per presentare il suo ultimo libro

Palermotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Cardinale Robert Sarah sarà a Palermo per presentare il suo ultimo libro “Dio esiste?”, edito da Cantagalli. L’appuntamento è per sabato 8 novembre alle ore 10, presso la monumentale chiesa di Santa Maria della Pietà, in via Torremuzza, nel rione della Kalsa a Palermo.L’evento, al quale sono. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

