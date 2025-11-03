Il cantautore palermitano Andrea Gioe presenta tre brani per Sanremo 2026
Altro che I Jalisse. Dal 2011 anche il cantautore siciliano Andrea Gioè continua con determinazione a inseguire il sogno di calcare il palco del Festival di Sanremo, presentando ogni anno i propri inediti alla commissione selezionatrice. Anche per il Festival di Sanremo 2026, Gioè non si ferma e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#TANDEM : in diretta su RADIO TIME ospite in studio Fabrizio Cammarata, cantautore palermitano, ma il suo percorso artistico ha superato da tempo i confini nazionali, portando le sue canzoni sui palchi di tutto il mondo, dall'Europa al Nord America, fino al cu - facebook.com Vai su Facebook