Il Camploy si rinnova con la direzione artistica firmata Arcuri | un party culturale aperto a tutti per presentare la rassegna L’Altro Teatro
Il Teatro Camploy si conferma cuore pulsante del quartiere di Veronetta e presidio culturale della città. Con la nuova direzione artistica di Fabrizio Arcuri, “L’Altro Teatro” si prepara a una stagione 20252026 all’insegna dell’apertura, della partecipazione e del dialogo con la cittadinanza. La. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Verona si affida alla musica per ricordare Pier Paolo Pasolini a 50 anni dalla morte. Nello stesso giorno del suo assassinio, 2 novembre, il Teatro Camploy ospita una serata, a ingresso libero, dedicata a un aspetto suggestivo della personalità di questo grand - facebook.com Vai su Facebook
Camploy svela il nuovo programma: tutti invitati al “party culturale” - Il Teatro Camploy, teatro comunale di Verona e presidio culturale di Veronetta, svela il nuovo programma a un party culturale aperto a tutti ... Lo riporta veronaoggi.it