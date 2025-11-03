Il Camploy si rinnova con la direzione artistica firmata Arcuri | un party culturale aperto a tutti per presentare la rassegna L’Altro Teatro

Veronasera.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Teatro Camploy si conferma cuore pulsante del quartiere di Veronetta e presidio culturale della città. Con la nuova direzione artistica di Fabrizio Arcuri, “L’Altro Teatro” si prepara a una stagione 20252026 all’insegna dell’apertura, della partecipazione e del dialogo con la cittadinanza. La. 🔗 Leggi su Veronasera.it

