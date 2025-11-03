Il camper del lavoro di Arpal raddoppia | dopo i Monti Dauni arriva anche sul Gargano

Dopo mesi di attività nei Comuni dei Monti Dauni, il Camper del Lavoro di Arpal Puglia raddoppia la sua presenza sul territorio. A partire da lunedì 3 novembre, un secondo sportello mobile ha iniziato il suo percorso nel territorio del Gargano, con l’obiettivo di potenziare l’offerta dei servizi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

