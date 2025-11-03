Il camper del lavoro di Arpal raddoppia | dopo i Monti Dauni arriva anche sul Gargano
Dopo mesi di attività nei Comuni dei Monti Dauni, il Camper del Lavoro di Arpal Puglia raddoppia la sua presenza sul territorio. A partire da lunedì 3 novembre, un secondo sportello mobile ha iniziato il suo percorso nel territorio del Gargano, con l’obiettivo di potenziare l’offerta dei servizi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Approfondisci con queste news
Stile TV. . Napoli, sicurezza sul lavoro: camper itinerante nei cantieri - GUARDA IL SERVIZIO #StileTV #stiletvhd #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com Vai su Facebook
Il camper del lavoro di Arpal Puglia raddoppia: oltre ai Monti Dauni, arriva sul Gargano - IL CAMPER DEL LAVORO DI ARPAL PUGLIA RADDOPPIA: OLTRE AI MONTI DAUNI, ARRIVA SUL GARGANO Due camper, 14 Comuni e 54 tappe in programma fino a fine ... Scrive ilsipontino.net
GARGANO ARPAL Puglia raddoppia i ‘Camper del Lavoro’: arriva anche sul Gargano - Dopo mesi di attività nei Comuni dei Monti Dauni, il Camper del Lavoro di ARPAL Puglia raddoppia la sua presenza sul territorio ... Secondo statoquotidiano.it
ARPAL Puglia: 86 opportunità di lavoro nel brindisino e il Camper del Lavoro torna nei comuni - BRINDISI – Prosegue l’impegno di ARPAL Puglia nel portare i servizi per l’impiego sempre più vicino ai cittadini. Scrive brindisisera.it