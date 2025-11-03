Il cambio automatico a doppia frizione spiegato in modo semplice

Gazzetta.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha quasi soppiantato del tutto i robotizzati tradizionali: è il cambio automatico a doppia frizione. Il suo segreto è la polivalenza, è una trasmissione a più "anime": ecco perché, come funziona, quali sono i suoi pro e contro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

il cambio automatico a doppia frizione spiegato in modo semplice

il cambio automatico a doppia frizione spiegato in modo semplice

