Il caffè il massaggio e poi la violenza nel sonno condannato un 24enne
CAMPI SALENTINA - La ospita in casa, le offre un caffè e la invita a stendersi sul letto per un massaggio alla schiena e quando si addormenta, approfitta sessualmente di lei. È questa la vicenda di cui era accusato un 24enne di Campi Salentina, per il quale la Procura, rappresentata dalla. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
