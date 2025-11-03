Il boom della criminalità in Italia | più furti rapine reati di droga 6 arresti su 10 di stranieri

2,38 milioni di reati segnalati nel 2024. In crescita rispetto agli anni precedenti. Per il quarto anno consecutivo. E nelle prime tre grandi città ( Milano, Roma e Firenze ) si concentra il 23,5% degli illeciti della criminalità. Crescono del 30% i minori denunciati. E sei arresti su dieci della polizia sono nei confronti di cittadini stranieri. Mentre il 70% dei reati commessi da immigrati è compiuto da irregolari. Tra i reati più gettonati le rapine, i furti con strappo e i furti con destrezza. Le percentuali invece scendono per violenze sessuali, spaccio di stupefacenti, furti di auto, contrabbando e omicidi volontari. 🔗 Leggi su Open.online