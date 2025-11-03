L'ascesa prepotente della Stella Rossa e il ritorno dello Zalgiris, i problemi del Partizan e dell'Efes, le posizioni di Olimpia e Virtus in cerca di continuità: il ranking aggiornato verso la settimana della nona giornata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Baskonia "italiano" si sblocca, incubo Fener: ranking Eurolega, chi sale e chi scende