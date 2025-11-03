Il Baskonia italiano si sblocca incubo Fener | ranking Eurolega chi sale e chi scende
L'ascesa prepotente della Stella Rossa e il ritorno dello Zalgiris, i problemi del Partizan e dell'Efes, le posizioni di Olimpia e Virtus in cerca di continuità: il ranking aggiornato verso la settimana della nona giornata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
SE HABLA ITALIANO!!! Il Baskonia di Paolo Galbiati - dopo una partenza 0/6 - conquista la seconda vittoria di fila in EuroLeague. L'MVP? Matteo Spagnolo: 19 punti, 6 assist, 3 rimbalzi!